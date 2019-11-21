مقترح بريطاني لحل الأزمة الليبية بـ”المال”

نشر المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا “تشاتام هاوس” مُقترحاً يقضي بعمل الأطراف الدولية على اتخاذ الاقتصاد كمدخل لحل الأزمة الليبية باعتباره الدافع الرئيسي للصراع.

وتقوم فكرة المقترح على تشكيل لجنة اقتصادية تضم أعضاء من مختلف الأطياف السياسية والمؤسسية، تتولى مهمة إخراج البلاد من دائرة العنف، من خلال إدارة اقتصاد البلاد، وخلق فُرصة توافق حقيقية بين الأطراف المتقاتلة عبر هذه البوابة.

المعهد الملكي قلل من فُرص نجاح التسوية السياسية في ليبيا، مُستشهداً بتشابك المصالح الدولية في البلاد، بالتزامن مع المعارك المستمرة منذ أبريل الماضي، ورفض طرفي القتال للتنازل، مع دعم خارجي يرمي بحظر الأسلحة المفروض على البلاد عرض الحائط.

وسط هذا المأزق السياسي العسكري، تبرز أولوية الاهتمام بالجانب الاقتصادي لمؤتمر برلين الذي تُعوّل عليه الأمم المتحدة، بداية من مخاوف الجيش بشأن هيمنة الوفاق على مصادر إدارة الاقتصاد، وتمويل الجماعات المسلحة بأموال المصرف المركزي في طرابلس، وأخذ هذه المخاوف بالحسبان.

واعتبر “تشاتام هاوس” أن تغيير قيادة البنك المركزي وإيجاد وسيلة للحد من هيمنة حكومة الوفاق على موارد الدولة – وبالتالي تقليل تدفقات التمويل للجماعات المسلحة – يمكن أن يُقدّم نقطة اتفاق إيجابية بمؤتمر برلين.

ولفت المُقترح إلى أهمية مساءلة إدارة المصرف المركزي في البيضاء عن سعيها لاتخاذ خطوات باتجاه سياسة نقدية خاصة منفصلة عن مركزي طرابلس، وذلك في سبيل الوصول إلى التسوية الاقتصادية المنشودة.

وتُعنى اللجنة الاقتصادية المُقترحة بالتركيز على الهياكل والعمليات التي تؤدي إلى تفاقم الصراع وتُشكل مظالم رئيسية للأطراف المتحاربة، بدل البحث عن تنازلات اقتصادية من جانب واحد فقط، ومن المهم أن يشمل ذلك إنشاء نظام للشفافية والمساءلة عن إدارة الشؤون المالية بإشراف فعّال، للوصول إلى نقاط اتفاق متينة حول إدارة الاقتصاد ومؤسسات الدولة، ليتم تطوير ذلك إلى أُسس سليمة لوضع الميزانية وتوزيع مصروفاتها دون تلاعب، بما يضمن وصولها إلى مُستحقيها.

ورأى المعهد الملكي للشؤون الدولية أن توفّر الدعم السياسي للجنة الاقتصادية من القوى الدولية والدعم الفني من المؤسسات المالية الدولية سيُمثّل مقاربة فعالة سترفع من نسب نجاح المُقترح، وفي هذه الحالة يمكن لهذه اللجنة أن تضاهي المحاولات الجارية للمواءمة التدريجية للسياسة الاقتصادية والمالية بين الأطراف المتنافسة وتطوير الإجماع على عملية إعادة التوحيد المؤسسي في ليبيا، وسيشكل هذا التطوّر عنصراً رئيسياً في التسوية السياسية التي عجزت عنها عديد المبادرات الدولية.

وللاستدلال على فاعلية البوابة الاقتصادية وتأثيرها على خريطة الصراع، حيث أصبح من الصعب على المؤسسات السيادية الليبية عزل نفسها عن النزاع كون الجانبين يسعيان إلى تعبئة الموارد للحفاظ على مجهودهما الحربي، ذكّر المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا “تشاتام هاوس” في ختام مقترحه بالانقسام الإداري الذي شهدته شركة البريقة بعد أن قنّنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إرساليات الكيروسين أحد المحروقات الداخلة في تشغيل الطائرات المدنية والحربية إلى مستودعات البريقة في بنغازي بحجة أن الكميات المرسلة لا تمثل الحاجة الحقيقية وهي أكثر بكثير من ذلك.

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