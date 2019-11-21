بلدي طبرق يغلق محطات توزيع الغاز الخاصة

قرّر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ،الخميس ،إغلاق محطات توزيع أسطوانات الغاز الخاصة ببلدية طبرق ،و ذلك بناءً على التقارير الواردة من جهاز الحرس البلدي بسبب السمسرة وزيادة الأسعار.

وقال المجلس البلدي طبرق ،إن حصة هؤلاء الموزعين ستوزع على محطات الوقود ،مشيرا أن إنتاج مصنع الغاز مستمر ولايوجد أزمة في إسطوانات الغاز بالمدينة.

هذا و يقوم مستودع طبرق التابع لشركة البريقة لشركة البريقة ،بتوزيع الغاز من أمساعد شرقاً وإلى لملودة غرباً والجغبوب جنوباً، مؤكدًا عدم وجود أزمة غاز بفضل وقوف شركة البريقة في توفير كل ما يلزم لتوفيره للمواطنين.

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