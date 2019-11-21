مجلس النواب يدين انتهاك طائرة مسيرة إيطالية للأجواء الليبية لمناصرة طرف بعينه

ليبيا – إستنكر مجلس النواب في بياناً له اليوم الخميس إنتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المُسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي والتي تم إسقاطها من قبل القوات المسلحة بالقرب من مدينة ترهونة عند دخولها لمنطقة العمليات العسكرية للجيش في الحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

مجلس النواب وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه طالب السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا المخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وأكد المجلس في ختام بيانه بأن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي وتدخل في الشأن الداخلي الليبي مناصرة لطرف بعينه وإنتهاك للسيادة الوطنية لدولة ليبيا.

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