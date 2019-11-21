مؤسسة “لا للألغام” تتخلص من طنين من مخلفات الحرب ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت مؤسسة “لا للألغام ومخلفات الحرب”، عن إعدام من كمية تقدر بنحو طنين اثنين من المواد شديدة الانفجار في مدينة بنغازي.

وقالت المؤسسة على صفحتها في “فيسبوك” أمس الأربعاء، إن أعضاء مؤسسة “لا للألغام” قاموا بالتخلص من مخلفات حرب من ألغام وعبوات ناسفة جرى تجمعها من المناطق المحررة في بنغازي، وذلك بالتعاون فصيل الهندسة التابع للكتيبة 120 مشاة.

وشهدت عدة مناطق بمدينة بنغازي خلال السنوات الماضية معارك مسلحة خاضتها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تتحصن بتلك المناطق، بهدف تحرير المدينة من تلك الجماعات والقضاء عليها.

مما دفع الجماعات الإرهابية بعد هزيمتها وقبل انسحابها إلى زرع عبوات ناسفة وألغام متفجرة في المناطق التي كانوا يتحصنون بها لعدة سنوات.

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