مجلس النواب يطالب إيطاليا بتوضيح رسمي حول انتهاك طائرة عسكرية للأجواء الليبية

استنكر مجلس النواب ،اليوم الخميس ،انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المُسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي والتي أسقطت يوم الأربعاء من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة فوق ترهونة، وذلك عند دخولها منطقة العمليات العسكرية.

وطالب المجلس السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا المخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ،مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي وتعد تدخلًا في الشأن الداخلي، ومناصرة لطرف بعينه وانتهاكًا للسيادة الوطنية لدولة ليبيا.

هذا و كدت هيئة الأركان العامة الإيطالية، مساء الأربعاء، تحطم طائرة مُسيرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي فوق الأراضي الليبية وتحديدًا فوق ترهونة.

وزعمت الهيئة أن الطائرة (تجريبية) وكانت تقوم بمهمة لدعم عملية (بحر آمن) لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، كما أكدت الهيئة في بيان أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة مزيد من المعلومات حول سقوط الطائرة.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت قبل نشر البيان أن تحطم الطائرة كان نتيجة لحدوث عطل فني، مشيرة إلى أن الطائرة لم تكن مشاركة في أي عمليات عسكرية في ليبيا.

وكانت صور حطام الطائرة قد نشرت على سائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت جناح طائرة بدون طيار يحمل شعار سلاح الجو الإيطالي ذو الألوان الثلاثة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد ذكر أن الطائرة أسقطت من قبل الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة في ترهونة، وذلك من دون تقديم إي تفاصيل.

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