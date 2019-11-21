بالأسماء.. 10 كتائب من الجنوب ترفض تصريحات علي كنة

أعلنت 10 كتائب تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رفضها لتصريحات آمر المنطقة العسكرية سبها التابعة للمجلس الرئاسي علي كنة بشأن سحب القوات التابعة للجنوب من طرابلس.

وأكد آمري كتائب الجنوب في بيان لهم اليوم الخميس “دعمهم للجهود التي تبذلها القوات المسلحة العربية الليبية في سبيل تحرير كامل أرض الوطن واسترجاع كرامة المواطن التي سلبتها المليشيات والتشكيلات العشوائية الغير منظمة والتي أدخلت الوطن في دوامة الحروب التي لا تكاد تنتهي إلا بتوحيد الصفوف تحت راية واحدة وهي راية الجيش والشرطة الذين يمثلان أساسا لبناء أي دولة”،

ووقع على البيان كلا من كتيبة 134 مشاة: العميد الريفي كنة حمدان، كتيبة 42 مشاة: العقيد علي محمد صالح الحسيني، كتيبة 191 مشاة: العقيد عمر عبدالله القاضي، كتيبة 175 مشاة: العقيد الوافي أوساد اشلوغ، كتيبة 146 مشاة: العقيد محمد لأمين امكال، كتيبة 173 مشاة: المقدم أغلس محمد أحمد، كتيبة 193 مشاة: المقدم يونس ابراهيم محمد، كتيبة 163 مشاة: المقدم زيدان احمد محمد، كتيبة 159 مشاة: المقدم ابراهيم احمد سيدي بكاي، كتيبة 30 مشاة: المقدم الهاشمي رمضان عبدالفتاح

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