مراقب التعليم بالزنتان يطالب بفض إضراب المعلمين

أخبار ليبيا24

طالب مراقب التربية والتعليم ببلدية الزنتان التابع لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة مديري مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الحر ورياض الأطفال بالبلدية بإبلاغ مدراء المدارس بفتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام الطلبة يوم الأحد القادم لبدء العام الدراسي.

وأكد إبراهيم الطاهر مختار، على وقوف مراقبة التعليم بالزنتان ودعمها للعاملين بقطاع التعليم لنيل حقوقهم التي ضمنها لهم القانون رقم (4) لسنة 2018.

وجاءت هذه المطالبة في وقت جدد فيه مديري مدارس التعليم العام في عدد من البلديات التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، على استمرار الإضراب عن العمل إلى حين تنفيذ المطالب والتي من بينها تنفيذ قانون الزيادة وإقالة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة وفصل وزارة التعليم العام عن التعليم الخاص.

وأكدوا في كل من المرج وإجدابيا وطبرق وأمساعد وبئر الأشهب والمرج على استمرار إضراب المعلمين عن العمل حتى تحقيق المطالب، كما أكدوا في بيانات منفصلة على دعمهم الكامل للنقابة العامة لمعلمي ليبيا برئاسة الأستاذ عبدالنبي صالح النف النقيب العام لمعلمي ليبيا.

وشددوا على أن النقابة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالدفاع عن المعلمين.

وجددوا أيضًا استنكارهم الاعتداء الذي تعرض له المعلمين في وقفتهم الاحتجاجية في مدينة البيضاء ومحاولة الاعتداء على النقيب العام في صفته وشخصه.

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