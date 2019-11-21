صحة الوفاق تقر بمنح علامة سلبية في تقييم عمل منتسبي المرافق الصحية

أقرّ وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق ” محمد هيثم” بمنح علامة سلبية في تقييم عمل المرافق الصحية التي تمنح العاملين الصحيين فرصة العمل لديها دون أن تضمن لهم صرف مرتباتهم.

وبين الوكيل في منشور له إلى المرافق الصحية بمستوياتها الثلاث ، أن الوزارة بدأت في تنفيذ مخطط استراتيجي من خلال إعداد الملاكات الوظيفية لجميع المرافق الصحية وترتيب كافة أوضاعها السابقة بحيث تتلاءم مع التشريعات النافذة.

وأوجب المنشور بضرورة الحصول على الاذن المسبق من السيد الوكيل العام أو إدارة الشؤون الطبية في الحالات الضرورية والتي يفرض فيها الصالح العام اللجوء إلى قبول عناصر جديدة.

وقدم الوكيل العام في منشوره توضيحا حول توليه بشكل خاص متابعة ملف الشكاوي الواردة عن العاملين الصحيين بشأن عدم صرف مرتباتهم رغم مباشرتهم للعمل مدة تجاوزت نصف عام أو أكثر، إذ بين الوكيل العام تلقيه العديد من الشكاوي من موظفي المرافق الصحية من عناصر طبية وطبية مساعدة وعناصر تسييرية حول هذا الملف خلال قيامه بجولات تفقدية لمتابعة سير العمل.

وكشف المنشور عن النتائج التي توصل إليها المندوب المكلف عن طريق الوكيل العام للتقصي والإطلاع عن كثب على أسباب صرف مستحقات العاملين الصحيين، حيث أظهرت النتائج أن الأسباب تتعلق بجانب الإدارة وكان من الممكن تلافيها بكل سهولة لو اختارت هذه المؤسسات طريق استكمال ملاكاتها الوظيفية بشكل دوري خيارًا استراتيجيا.

وبحسب المنشور فقد عزى العاملين الصحيين تأخر صرف مرتباتهم إلى جملة من الأسباب يمكن إفراغها في آخر المطاف إلى تقصير الإدارات التي تشرف عليهم في بذل جهد مضاعف.

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