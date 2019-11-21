مواطن يعثر على «برغي حديدي» برغيف خبز اشتراه من مخبز في أجدابيا

تقدم أحد المواطنين في أجدابيا، مساء اليوم الخميس، ببلاغ إلى جهاز الحرس البلدي يتهم فيه أحد المخابز العاملة بالمدينة بالإهمال بعدما عثر على «برغي حديدي» في رغيف خبز اشتراه من المخبز، حسب ما أفاد به رئيس وحدة التحقيق بالفرع الرائد علي الصبحي.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع، الرائد علي الصبحي، لـ«بوابة الوسط» إنه فور وصول البلاغ خرجت دوريات جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا إلى المخبز الذي اشترى منه المواطن الخبز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العاملين فيه.

وأضاف أنه جرى قفل المخبز والقبض على العاملين بالمخبز ونقلهم إلى مقر جهاز الحرس البلدي للتحقيق معهم في واقعة العثور على «برغي حديدي» برغيف خبز اشتراه أحد المواطنين، مشيرا أن التحقيقات جارية إلى حين مثول صاحب المخبز أمام وحدة التحقيق قبل إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة.

وأكد الرائد علي الصبحي أن جهاز الحرس البلدي «لن يتهاون مع المقصرين الذين يثبت بحقهم الإهمال في مختلف المخابز العاملة في بلدية أجدابيا وضواحيها»، وأن باب الفرع مفتوح أمام المواطنين لتقديم أي بلاغ حول أي منتج غذائي أو دوائي أو خبز غير صالح للاستهلاك البشري.

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