إطلاق سراح 60 مهاجرا استعدادا لترحيلهم من ليبيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إطلاق سراح 60 طالب لجوء من مراكز الاحتجاز، استعدادا لرحلة الاخلاء خارج ليبيا.

ورحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” بالإفراج عن 60 من طالبي اللجوء من الضعفاء من مركز سوق خميس للاحتجاز مؤكدة أنه سيتم إخلاء طالبي اللجوء إلى خارج ليبيا في الايام القادمة في رحلة سيجري استئجارها إلى رواندا.

وأوضحت المفوضية أنه تم نقل المجموعة إلى ملجأ في مصراتة يديره الهلال الاحمر الليبي، ليبقى فيه المهاجرين لأيام في انتظار رحلة الاخلاء.

وبينت المفوضية أن يجري تقديم مساعدات إنسانية للاجئين تتمثل في وجبات ساخنة ومواد الإغاثة الاساسية مثل المراتب فضلا عن الخدمات الطبية كما تقدم اليونيسيف انشطة ترفيهية للأطفال.

وأشارت المفوضية إلى أنه عادة ما يتم نقل المهاجرين إلى (مرفق التجمع والمغادرة) في طرابلس في انتظار إخلائهم إلى خارج البلاد ومع ذلك، فان المركز الذي صمم بوصفه مركزا عبور اللاجئين والضعفاء في انتظار سفرهم خارج ليبيا مزدحم جدا.

وأكدت المفوضية أنها تواصل الدعوة إلى إغلاق مراكز الاحتجاز في ليبيا وإطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين المحتجزين بشكل منظم مطالبة مختلف الدول بتوسيع نطاق المساعدات التي تقدمها لتوفير المزيد من الطرق القانونية للاجئين وطالبي اللجوء.

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