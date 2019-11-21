الأبعج يصل مرزق ويعقد اجتماعات مع قادة عسكريين وأمنيين واجتماعيين

أخبار ليبيا24

عقد آمر المناطق العسكرية الجنوبية اللواء بالقاسم الأبعج اليوم الخميس عدة اجتماعات في مدينة مرزق بالجنوب الغربي لليبيا.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن آمر المناطق العسكرية الجنوبية عقد اجتماعات مهمة مع القيادات العسكرية والأمنية ووجهاء وأعيان منطقة حوض مرزق.

ووصل اللواء بالقاسم الأبعج إلى منطقة تمنهنت وتراغن يوم الأربعاء وذلك بعد التكليف الرسمي من القيادة العامة للقوات المسلحة بإمرة مجموع المناطق الجنوبية العسكرية.

من جانبها نشرت شعبة الإعلام الحربي إصدارًا مرئيًا يظهر وحدات من القوات المسلحة تجوب الصحراء انطلاقا من نقاط تمركزاتها إلى مواقع جديدة حددتها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقالت الشعبة، إن هذه الوحدات ستعمل على تنفيذ خططها لتأمين كامل تراب الوطن.

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