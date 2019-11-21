النهر الصناعي: معالجة خلل أدى لفقد 140.000 م3 من المياه

أعلن جهاز النهر الصناعي معالجة الخلل الناتج عن قيام مجهولين بسرقة جميع محتويات محول الطاقة الكهربائية المساعد بمحطة الكهرباء الفرعية بالحقل الشرقي (SSE3)التابعة للجهاز والذي أدى إلى فقد 140.000 م3 يومياً من المياه.

وبين جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل جفارة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه “وفي تطور غير مسبوق لأعمال التخريب والسرقة التي تتعرض لها مكونات المنظومة التشغيلية والهندسية قام مجهولين خلال شهر أكتوبر الماضي بالاعتداء على محول الطاقة الكهربائية المساعد بمحطة الكهرباء الفرعية بالحقل الشرقي (SSE3)التابعة للجهاز وذلك بسرقة جميع محتويات المحول وكذلك قطع الكوابل الكهربائية المتصلة به وسرقتها”.

وأوضح الجهاز أن المحول يشكل مصدر التغذية الكهربائية الوحيد لعدد (36) بئر من الآبار المتاحة للتشغيل، مبينا أن الاعتداء أدى لحدوث فصل لهذه الآبار وتوقفها عن الضخ وفقد ما مقداره (140,000) م3 يومياً من المياه.

وأشار الجهاز إلى أنه في اليوم التالي للواقعة قامت فرق الصيانة بالمنطقة باستبدال المحول بمحول آخر قد تم صيانته في وقت سابق بمنطقة حقول الآبار ثم قامت فرق التشغيل بعد انتهاء أعمال التركيب بإعادة إتاحة جميع الآبار للخدمة وبالتالي الحفاظ على استمرار ضخ وتدفق المياه للمدن.

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