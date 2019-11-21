أمن بنغازي: ضبط متهم بالإتجار بالخمور

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص يقوم بالإتجار بالمواد المُسكرة “الخمور” ومطلوب على ذمه محضر اشتباه في السرقة لدي قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي بالمديرية تلقى معلومات تفيد بمعرفة مكان شخص مطلوب على ذمة محضر اشتباه في السرقة لدى القسم وتم تكليف مجموعة للتحري وجميع المزيد من المعلومات التي أكدت أنه يقوم بالإتجار بالمواد المُسكرة نوع خمرة (محلية الصنع) ودائرة ممارساته غير المشروعة بمنطقة شبنة.

وأشارت المديرية أنه تم إعداد كمين مُحكم لضبط المتهم متلبس وعند تفتيش المركبة التي كان يستقلها وجد بحوزته عدد اثنان جالونات سعة 20لتر لونها ازرق الأول به ربع سائل وبفتحة انبعث منه رائحة كريهة يشتبه ان تكون خمرة والثاني به فوق النصف بقليل سائل تنبعث منه رائحة كريهة يشتبه ان تكون خمرة وعدد أثنان محاقن لون أحمر وعدد ستة قنينات سعة نصف لتر بها سائل شفاف تنبعث منه رائحة كريهة يشتبه بأن تكون خمرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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