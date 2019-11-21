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رئيس لجنة أزمة الوقود يكشف حقيقة وجود أزمة بنزين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا مدير الإدارة العامة للأمن المركزي رئيس لجنة أزمة الوقود العميد محمد فتح الله، المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروج لوجود أزمة في وقود السيارات.
وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن فتح الله أعلن عن رسو الناقلة أنوار النصر، في ميناء طرابلس البحري مؤكدا أنها تقوم بتفريغ شحنتها التي تبلغ” 11.500″ مليون لتر من الوقود.
وأشار فتح الله لوجود الناقلة ” أنوار أفريقيا”، خارج الميناء في انتظار منحها إذن الدخول لتفريغ الشحنة.
وأكد أيضاً رسوا الناقلة” بوتاكس، أي ، أس، أي”، في مصفاة الزاوية لتفريغ شحنتها من الوقود، موضحاً بأن مصفاة الزاوية تقوم بتزويد خزانات النفط بطريق المطار بطريقة انسيابية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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