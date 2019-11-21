داخلية الوفاق: 175 حالة وفاة في مصراتة جراء حوادث الطرق

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عـدد الـوافيات جـراء حـوادث الـمرور بـمدينة مـصراتة بلغ حـوالي 175 حـالة وفـاة مـنذ بـداية الـعام 2019م إلـى شـهر أكتوبر 2019م حـسب الإحـصائيات الـمرورية الـمسجلة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مـديرية أمـن مـصراتة أقامت الـيوم الـخميس ورشـة عـمل تـحت شـعار “حوادث المرور الأسباب والآثار وطرق المعالجة”.

وجرى خلال الورشة التي أقيمت بمقر المديرية إلقاء عـديد الـورقات الـبحثية المتعلقة بـحوادث الـمرور مـن قـبل عـدد مـن مـختصين فـي هـذا الـجانب، وكما ألقيت عدد من الورقات البحثية الأخرى المتعلقة بالأمور الصحية والاجتماعية والتأمين.

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