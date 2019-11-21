مبادرة بتيجي لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغرى

انطلقت بين جنبات مكتبة كلية التربية تيجي ورشة عمل حول الريادة والابتكار ونقلها للباحثين عن العمل في شتى المجالات والذين يحاولون إنشاء مشاريع جديدة.

وتهدف الورشة المقامة للتعريف بالمشاريع الصغرى وطرق إدارتها وبالريادة والابتكار وهي الأولى من نوعها وتستهدف مختلف شرائح المجتمع من مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس في الكليات والمؤسسات التعليمية.

ويعمل القائمون عليها بتنظيم دورات وورش عمل خاصة بالباحثين عن العمل كما تم التركيز على قطاع التعليم وذلك لإيصال فكرة الريادة والابتكار لهم كما تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد شريحة مهمة وخصوصا مع وجود الرغبة والميول من قبلهم لتلك البرامج التنموية

ويسعى مشروع الورشة الى تطوير الأفكار القديمة والمواهب المختلفة وإنشاء مشروعات جديدة على أن تتولى في المرحلة القادمة مؤسسات الدولة هذه الأفكار بالدعم المادي والمعنوي وبتقديم المقترحات ودراسة الجدوى.

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