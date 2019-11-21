اللواء الأبعج يصل مرزق ويعقد اجتماعات مهمة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن آمر المناطق العسكرية الجنوبية اللواء بالقاسم الابعج، وصل إلى مدينة مرزق، وعقد اجتماعات مهمة مع القيادات العسكرية والأمنية ووجهاء وأعيان منطقة حوض مرزق.

هذا وأعلن مكتب إعلام مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية، أن آمر المجموعة عقد اجتماعا مع أعيان وحكماء مكون التبو بمدينة مرزق، الذين جددوا تأييدهم للقيادة العامة للقوات المسلحة بإمرة المشير خليفة حفتر.

من جانبه كشف المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن توجه آمر مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية اللواء الأبعج إلى منطقة القطرون حتى الحدود الليبية النيجيرية، لتأكيد تأمين هذه المناطق.

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