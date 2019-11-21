صيانة عدد من خطوط الهاتف في ترهونة

قام فريق من قسم الصيانة بشركة هاتف ليبيا بصيانة عدة توصيلات وربط الأسلاك التي تعرضت للقطع بسبب هدم المباني العشوائية داخل مدينة ترهونة وبأقل الإمكانيات

وواصل مكتب الصيانة عمله يوميا لصيانة الخطوط المعطلة في عدة مناطق داخل البلدية رغم نقص المعدات وأدوات العمل التي تقف عثرة أمام أداء الموظفين لمهامهم.

وكانت اللجنة المكلفة بهدم المباني العشوائية بمدينة ترهونة قد باشر في المدة الماضية مرحلتها الثالثة تمت إزالة المباني العشوائية ومنتهية الصلاحية والخارجة عن المخطط والتي صدر قرار بخصوصها منذ سنة 1980 وتم تعويض كل الأهالي الذي شملهم قرار الهدم.

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