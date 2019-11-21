الداخلية الإيطالية: إيطاليا بدأت إجراءات تعديل المذكرة الموقعة مع ليبيا

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيزي، إن حكومة بلادها بدأت في إعادة تشكيل محتويات مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، حول التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير القانونية، الموقعة في عام 2017.

وأوضحت لامورغيزي خلال جلسة استماع حول الخطوط السياسية، أمام لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب الإيطالي أمس، أن أحد أهداف التعديلات هو تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز في فترة إغلاقها التدريجي، واستبدالها بمراكز تديرها وكالات الأمم المتحدة، مؤكدة أن هناك مساعي لتطوير المبادرات الثنائية مع الدول المعنية، لزيادة استخدام الممرات الإنسانية.

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