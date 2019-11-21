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برلمانيون إيطاليون يطالبون بإطلاق مبادرة دبلوماسية دولية بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي من حركة خمس نجوم عن لجنة العلاقات الخارجية بضرورة إطلاق مبادرة دبلوماسية دولية من أجل التهدئة في ليبيا، وذلك في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وبحسب وكالة نوفا أكد الأعضاء: “فقدان طائرة بدون طيار لسلاحنا الجوي وتكثيف القصف الجوي من قبل قوات حفتر في مطار مصراتة حيث يوجد 300 من جنودنا، تصاعد الاشتباكات المسلحة حول طرابلس مع تزايد تورط المرتزقة الروس وما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الضحايا بين السكان المدنيين الليبيين والمشردين الفارين من القتال”.

وأضاف الأعضاء أن هذه الأخبار المقلقة الواردة من ليبيا، إلى جانب تواصل تدفقات الهجرة من سواحل طرابلس، تتطلب ضرورة إعادة إطلاق مبادرة دبلوماسية دولية من أجل التهدئة في ليبيا، وإعادة اكتشاف وحدة الهدف على المستوى الأوروبي والأطلسي بدءاً من مؤتمر برلين حول ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الشعب الليبى يكره المحتل الطليانى فمن اعدم شيخ الشهداء عمر المختار لا يستحق الا الضرب بالنار ومن يتعاون معهم من الاشرار لا يلقى سوى الاحتقار ومن المضحك ان نواب برلمان يرددون اكاذيب تم تكذيبها من جميع المصادر ولا يوجد دليل واحد عنها مثل اكذوبة الروس علما بان الامربكان فى سوريا تركوا قواعد مجهزة ليشغلها الروس فالروس يتقدمون فى كل مكان ويتقهقر الامريكان

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  • العداء بين الشعب الليبى والطليان عداء تاريخى فهم قتلوا الاف الليبين من خيرة الشهداء ومن الغباء ان تعامل معهم وهم بطمعون فى العودة من جديد لنهب ثروة ليبيا ووجدوا ضالتهم فى التعاون مع الخوان شر خلق الله لوقف انهيارهم ولكن هذا مستحيل فايطاليا اليوم اضعف بكثير الان وهشة اقتصاديا

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