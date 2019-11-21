برلمانيون إيطاليون يطالبون بإطلاق مبادرة دبلوماسية دولية بشأن ليبيا

طالب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي من حركة خمس نجوم عن لجنة العلاقات الخارجية بضرورة إطلاق مبادرة دبلوماسية دولية من أجل التهدئة في ليبيا، وذلك في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وبحسب وكالة نوفا أكد الأعضاء: “فقدان طائرة بدون طيار لسلاحنا الجوي وتكثيف القصف الجوي من قبل قوات حفتر في مطار مصراتة حيث يوجد 300 من جنودنا، تصاعد الاشتباكات المسلحة حول طرابلس مع تزايد تورط المرتزقة الروس وما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الضحايا بين السكان المدنيين الليبيين والمشردين الفارين من القتال”.

وأضاف الأعضاء أن هذه الأخبار المقلقة الواردة من ليبيا، إلى جانب تواصل تدفقات الهجرة من سواحل طرابلس، تتطلب ضرورة إعادة إطلاق مبادرة دبلوماسية دولية من أجل التهدئة في ليبيا، وإعادة اكتشاف وحدة الهدف على المستوى الأوروبي والأطلسي بدءاً من مؤتمر برلين حول ليبيا.

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