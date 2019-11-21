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غات تؤكد: أي محاولة لزعزعة الأمن ستجابه برد قاسٍ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الكتيبة 173 مشاة في غات عبر بيان رسمي تبعيتها للقيادة العامة للجيش الوطني نافية أي أخبار قد تعلن على اسمها من أي طرف كان.

وأشار البيان إلى أن موقف الكتيبة واضح وصريح مع القيادة العامة للجيش الوطني وبأنهم لن يتراجعوا عن مواقفهم، كما أدان البيان واستنكر ما وصفها بأصوات “النشاز” التي تظهر هنــا وهنــاك بغرض محاولة زعزعة الأمن والاستقرار، والتشويش على الانسجام الاجتماعي في مناطق الجنوب، في إشارة لتصريحات اللواء علي كنه.

وأكد منتسبو الكتيبة 173 مشاة في غات حرصهم لاستتباب الأمن والأمان في كل ربوع ليبيا وفي مناطق الجنوب خاصة، مهددين بأن أي محاولة لزعزعة الأمن في الجنوب ستجابه بــردٍ قــاسٍ وقويٍّ وفوريٍّ ورادع .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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