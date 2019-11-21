مجلس النواب يطالب إيطاليا بتوضيح رسمي حول انتهاك طائرة عسكرية إيطالية للأجواء الليبية

طبرق-العنوان

استنكر مجلس النواب اليوم الخميس انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المُسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي والتي أسقطت يوم الأربعاء من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة فوق ترهونة، وذلك عند دخولها منطقة العمليات العسكرية.

وطالب المجلس السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا المخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وأكد، أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي وتعد تدخلًا في الشأن الداخلي، ومناصرة لطرف بعينه وانتهاكًا للسيادة الوطنية لدولة ليبيا.