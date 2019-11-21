10 كتائب في أوباري تصدر بيانا رافضا لتصريحات “كنه”

أصدر عدد من الكتائب التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الخميس بيانا أكدوا فيه رفضهم القاطع لما ورد على لسان اللواء علي سليمان بشأن سحب القوات التابعة للجنوب من طرابلس.

وأكدت الكتائب الموقعة على البيان دعمها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في سبيل تحرير كامل أرض الوطن – حسب نص البيان” وتدعم استرجاع كرامة المواطن التي سلبتها المليشيات والتشكيلات العشوائية غير المنظمة والتي أدخلت الوطن في دوامة الحروب التي لا تكاد تنتهي إلا بتوحيد الصفوف تحت راية واحدة مؤكدين دعمهم لتمكين الجيش وتفعيل الشرطة اللذين يمثلان أساسا لبناء أي دولة من احتكار السلاح وفرض القانون لتحقيق العدالة والدولة المدنية.

ووقع على البيان العميد الريفي كنة حمدان عن الكتيبة 134 مشاة، والعقيد علي محمد صالح الحسيني عن الكتيبة 42 مشاة، والعقيد عمر عبدالله القاضي عن الكتيبة 191 مشاة، والعقيد الوافي أوساد اشلوغ عن الكتيبة 175 مشاة، والعقيد محمد لأمين امكال عن الكتيبة 146 مشاة، والمقدم أغلس محمد أحمد عن الكتيبة 173 مشاة، والمقدم يونس ابراهيم محمد عن الكتيبة 193 مشاة، والمقدم زيدان احمد محمد عن الكتيبة 163 مشاة، والمقدم ابراهيم احمد سيدي بكاي عن الكتيبة 159 مشاة، والمقدم الهاشمي رمضان عبدالفتاح عن الكتيبة 30 مشاة.

يشار إلى أن اللواء بلقاسم الأبعج وصل إلى تراغن لمباشرة عمله آمرا للمنطقة العسكرية الجنوبية صباح الثلاثاء، ونظم أهالي منطقتي تراغن وتمنهنت استقبالا شعبيا لآمر المناطق العسكرية الجنوبية المكلف من قبل القيادة العامة للجيش الوطني، وقال الأبعج كلمة خلال مراسم الاستقبال الرسمي كلمة تضمنت رسالة واضحة برغبته الحقيقية في استعادة الأمن بالمنطقة عبر تعزيز القوات الأمنية فيها.

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