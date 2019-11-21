القوات المسلحة: لا يمكن ترك ليبيا لسلطة أمر واقع ضعيفة

بنغازي-العنوان

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة على أنه لا يمكن ترك البلاد ومقدراتها لسلطة أمر واقع ضعيفة لا تملك من أمرها شيئا، وذلك في إشارة إلى حكومة الوفاق.

وقالت القيادة يوم الأربعاء إنها في طريقها نحو تحرير طرابلس من المجموعات الإرهابية والميلشيات الإجرامية وصولا لتمهيد المناخ المناسب لعملية سياسية آمنة تُبنى على أساس ديمقراطي وذات أرضية دستورية لا تقصي أحد يحتكم فيها الجميع للقانون والدستور.

وذكرت، في حديثها حول مؤتمر برلين الدولي المرتقب حول ليبيا، أن من الضرورة أن يخرج مؤتمر برلين بتوصيف للمجموعات الإرهابية والأطراف الداعمة لها، الأمر الذي يتوجب معه مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة، فيما يتعلق بالأطراف الداعمة للمجموعات الإرهابية.

وأكدت أن المجلس الرئاسي يقود حاليًا خليطًا من المجموعات الإرهابية والميلشيات المسلحة، التي فرضت نفسها بقوة السلاح والتي ليس من المتصور إن تحارب أو تفكك نفسها. كما أكدت أن أي مسار سياسي أو اقتصادي لن يكتب له النجاح ما لم يسبقه حسم المسار الأمني والعسكري وفقا لأسس وقواعد تمكن من استعادة الدولة وقرارها السيادي بعيداً عن سلطة المجموعات الإرهابية والميلشيات الإجرامية التي تحكم طرابلس الآن.