إتلاف مواد منتهية الصلاحية في بني وليد

قام قسم البحث الجنائي وقسم الدوريات بمديرية أمن بني وليد بإتلاف مواد غدائية منتهية الصلاحية تم ضبطها في فترة سابقة داخل أحد المخازن بالمدينة.

وتمت عملية الإتلاف بعد أن تم عرض المضبوطات على النيابة العامة التي أصدرت تعليماتها بالتخلص من الدفعة التي تعتبر الأولى التي يتم ضبطها في بني وليد.

يشار إلى أن بني وليد، قد افتتحت في الأيام القليلة الماضية المركز الصحي بحي “الحدادة” بعد إجراء أعمال الصيانة لهُ التي التي نفذتها إدارة الخدمات الصحية بني وليد.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية “سامي الوداني” أن خطة العمل في بداية العام المقبل 2020 تتمثل في التركيز على العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال رفع الكفاءة بإجراء دورات بالداخل والخارج وسيطلق عليه عام “الموارد البشرية”.

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