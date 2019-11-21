إدارة توزيع الكهرباء بطبرق تستلم مواد كهربائية كبيرة

طبرق-العنوان

استلمت إدارة توزيع الكهرباء في طبرق، اليوم الخميس، شحنة كبيرة من احتياجات الكهرباء من قبل الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، أن هذه الشحنة هي الأولى ومكونة من كميات كبيرة من الأعمدة الخشبية بطول (9متر) و (10متر) وكوابل مختلفة القدرات وكذلك عوازل ضغط عالي ومنخفض، إضافة إلى الكثير من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة وأيضا للتجهيز لفصل الشتاء القادم.

وأفاد، أن الهدف من توفير مثل هذه الاحتياجات هو توفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.

وأكد خليفة، أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ستقوم بتغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.