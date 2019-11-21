مجلس مشايخ وادي الشاطئ يستنكر تصريحات علي كنه

وادي الشاطئ-العنوان

استنكر مجلس مشايخ وأعيان وادي الشاطئ ورفضوا بشكل قاطع تصريحات علي كنة الأخيرة، مؤكدين أنها باطلة ومشوشة وغير صحيحة ولا تمثل أحدًا من أهل الجنوب.

وأكد المجلس تأييده للقيادة العامة للقوات المسلحة بيقداة المشير خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن يرفض بشكل حازم كل المسميات الباطلة وغير الموجودة على أرض الواقع التي يتعلق بها كنه.

وأكد المجلس أن أنباء الجنوب مع وحدة الوطن ومهم مستمرين في معركة التحرير والتطهير التي تقودها القوات المسلحة.

ودعا المجلس كل المجالس الاجتماعية في فزان إلى تأكيد موقفها الرافض لهذه الدعوات المشبوهة.

وكان آمر منطقة سبها العسكرية التابع لحكومة الوفاق، الفريق علي كنة، قد دعا الوحدات العسكرية بمنطقة التابعة للقوات المسلحة إلى الانسحاب الفوري وعدم المشاركة في عملية تحرير العاصمة طرابلس.