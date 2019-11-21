شمام: دفع تعويضات لمن هرب وترك قائده وحيدا أمر مشين

انتقد الإعلامي الليبي محمود شمام، عزم الحكومة المؤقتة منح تعويضات للمهجرين الليبيين في مصر.

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، الخميس، قال شمام: “أنا لا اصدق أن الحكومة الموقتة ستعوض فلول السيتي ستار وغيرها من التجمعات”

وتابع: “المعروف أن التعويضات تدفع لمن قُتل أو سُجن أو صودرت أرزاقه وبدراسة كل حالة وبحكم قضائي في معظم الحالات، أما تعويض من هرب وترك قائده وحيدا في العراء فهو أمر مشين”

وأكمل: “بعضهم هرب بحقائب مليئة بالغالي والنفيس بل وحمل معه اتهامات بالقتل والترويع، مختتما منشوره بالقول: “يا ما أبعد ليبيا على دولة القانون”

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