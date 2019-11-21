«عدل الوفاق» تشارك في اجتماع وزراء العدل الأفارقة بأديس أبابا

ترأس المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، الوفد الليبي المشارك في اجتماع الدورة الخامسة للجنة الفنية للعدل والشؤون القانونية لوزراء العدل الأفارقة الذي بدأ اليوم الخميس بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويستمر على مدى يومين.

ويضم الوفد الليبي إلى جانب المستشار محمد عبدالواحد لملوم كل من مستشار وزير العدل وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأافريقي بأديس أبابا والسكرتير الأول بالسفارة الليبية بالاتحاد الأفريقي.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع اعتمد «مجموعة من الصكوك المقترحة من مفوضية الاتحاد الأفريقي على مستوى الوزراء، والتي نوقشت من قبل الخبراء الحكوميين بوزارات العدل لدول الاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية في الفترة من 13 حتى 19 من هذا الشهر».

وأوضحت أنه من ضمن ما تم تداوله في الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية في اجتماعات الخبراء الحكوميين واجتماع الوزراء الأفارقة «عدد من المشاريع والنظم الأساسية التي تم اعتمادها وتمثل لبنة مهمة في بناء الاتحاد ومؤسساته».

وأضافت أن هذه المشاريع «تناقش مشاكل الهجرة غير الشرعية، حيث تم اعتماد الصكوك الثلاث، وهي مشروع النظام الأساسي لإنشاء مرصد افريقي للهجرة بمدينة مراكش المغربية وكذلك تم اعتماد مشروع النظام الاساسي لمركز العمليات القاري في الخرطوم ومشروع النظام الاساسي للمركز الافريقي للدراسات والابحاث الخاصة بالهجرة ومقره مالي».

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