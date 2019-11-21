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بلدي أبوسليم يعلن الانتهاء من توسعة طريق المطار المحادي للجسر الحديدي‎

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت بلدية أبوسليم عن الانتهاء من أعمال التوسعة بطريق المطار المحادي  للجسر الحديدي .

وتأتي هذه الاعمال  ضمن الخطة الموضوعة لتوسعة الطريق المحادي للجسر ووضع حلول للمختنقات المرورية ببعض التحورات التي ستجرى بجواره لتسهيل حركة السير تمهيداً لأغلاق الجسر الحديدي وادخاله للصيانة .
وبين المكتب الاعلامي للبلدي أن هذا المشروع يقوم بتنفيذه كل من  مصلحة الطرق والجسور و بلدية ابوسليم في اطار التعاون بينهم لتكملة الأعمال السابقة والتي شملت توسعة الطرق المجاورة للجسر الحديدي بطريق المطار .
وبينت ذات المصادر أنه تم العمل بأخر التوسعات من قبل الشركة المكلفة بعد أعمال الإزالة والدمك والرصف ورش مادة الاسفلت  والتعبيد  ، مؤكدة أن الطريق اصبح جاهزة الان للاستعمال.

 

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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