بلدي أبوسليم يعلن الانتهاء من توسعة طريق المطار المحادي للجسر الحديدي‎

أعلنت بلدية أبوسليم عن الانتهاء من أعمال التوسعة بطريق المطار المحادي للجسر الحديدي .

وتأتي هذه الاعمال ضمن الخطة الموضوعة لتوسعة الطريق المحادي للجسر ووضع حلول للمختنقات المرورية ببعض التحورات التي ستجرى بجواره لتسهيل حركة السير تمهيداً لأغلاق الجسر الحديدي وادخاله للصيانة .

وبين المكتب الاعلامي للبلدي أن هذا المشروع يقوم بتنفيذه كل من مصلحة الطرق والجسور و بلدية ابوسليم في اطار التعاون بينهم لتكملة الأعمال السابقة والتي شملت توسعة الطرق المجاورة للجسر الحديدي بطريق المطار .

وبينت ذات المصادر أنه تم العمل بأخر التوسعات من قبل الشركة المكلفة بعد أعمال الإزالة والدمك والرصف ورش مادة الاسفلت والتعبيد ، مؤكدة أن الطريق اصبح جاهزة الان للاستعمال.

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