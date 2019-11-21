المهدوي: مخرجات برلين غير مجدية في ظل وجود المجموعات المسلحة

قال السياسي والمهتم بالشأن العام أحمد المهدوي في تعليق له على مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن ليبيا إن المواطن الليبي أصبح فاقدا للثقة في المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن ليبيا وصار في حاجة إلى من يخرجه من أزمته.

وأضاف المهدوي في حديث لبرنامج “LIVE” عبر قناة “218NEWS” الخميس إن مؤتمر برلين لن يقدم أي نتيجة كون السبب الرئيس للأزمة في ليبيا يكمن في سيطرة التشكيلات المسلحة على زمام الأمور في العاصمة طرابلس مشيرا إلى أنه من غير الممكن الحديث عن أي مبادرة طالما هذه التشكيلات لا زالت موجودة.

وبيَّن المهدوي أنه على افتراض خرج المؤتمر بمخرجات ومبادئ حاكمة فإن المجموعات المسلحة لن تقبل بها ولن يقبل قادتها الخروج من المشهد وتسليم أسلحتهم وضمهم إلى القوات المسلحة وهذا ما سيحدث على غرار مؤتمري باريس وباليرمو بحسب تعبيره.

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