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المهدوي: مخرجات برلين غير مجدية في ظل وجود المجموعات المسلحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال السياسي والمهتم بالشأن العام أحمد المهدوي في تعليق له على مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن ليبيا إن المواطن الليبي أصبح فاقدا للثقة في المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن ليبيا وصار في حاجة إلى من يخرجه من أزمته.

وأضاف المهدوي في حديث لبرنامج “LIVE” عبر قناة “218NEWS” الخميس إن مؤتمر برلين لن يقدم أي نتيجة كون السبب الرئيس للأزمة في ليبيا يكمن في سيطرة التشكيلات المسلحة على زمام الأمور في العاصمة طرابلس مشيرا إلى أنه من غير الممكن الحديث عن أي مبادرة طالما هذه التشكيلات لا زالت موجودة.

وبيَّن المهدوي أنه على افتراض خرج المؤتمر بمخرجات ومبادئ حاكمة فإن المجموعات المسلحة لن تقبل بها ولن يقبل قادتها الخروج من المشهد وتسليم أسلحتهم وضمهم إلى القوات المسلحة وهذا ما سيحدث على غرار مؤتمري باريس وباليرمو بحسب تعبيره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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