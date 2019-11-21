“صحة المؤقتة” توصل شحنات طبية لـ15 مرفقا طبيا

قامت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة بصرف شحنات طبية مختلفة من أدوية عامة ومستلزمات طبية ومحاليل وريدية لعدد من المرافق الطبية.

وشملت المواد الموزعة إدارة الخدمات الصحية البريقة، وإدارة الخدمات الصحية الزويتينة، ومركز الجراحات التخصصية بنغازي، ومركز الأمراض السارية بنغازي، ومستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا، ومستشفى بشر القروي، ومستشفى هون العام، ومستشفى الثورة التعليمي البيضاء، إضافة إلى الحامية العسكرية المرج، ومستشفى سلوق القروي، ومستشفى الابيار القروي، ومستشفى بومريم القروي، ومستشفى سوكنة القروي، ومستشفى ودان القروي.

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