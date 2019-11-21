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وزير المواصلات بـ”الوفاق” يتابع أعمال الصيانة في معيتيقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المنفذة في مطار معيتيقة الدولي ليتم استئناف الرحلات منه في أقرب فرصة ممكنة.

وجاءت تصريحات معتوق خلال زيارة تفقدية للمطار؛ لمتابعة أعمال الصيانة برفقة محمد فساطوي رئيس مصلحة المطارات المكلف يوم الخميس لتفقد ومتابعة مراحل سير العمل بمشروعات الصيانة الجاري تنفيذها لمحطة الركاب ومرافق المطار الأخرى وكان في استقبالهم مدير عام المطار لطفي الطبيب ومدراء المكاتب الفنية المختصة.

وأطلقت مصلحة المطارات في وقت سابق مراحل مشروع تحوير مبنى إداري في مطار معيتيقة الدولي، لاستغلاله وتطريره ليستخدمه الموظفون والإداريون عبر تزويده بنظم وتقنيات حديثة، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق ليتم استخدام طابقين منه من قبل إدارة المطار لاستيعاب الموظفين التابعين لها، فيما سيتم استغلال الطابق العلوي من قبل إدارة الملاحة الجوية كمركز لمعلومات الطيران، وسيتم تزويده بأجهزة واتصالات حديثة لتقديم الخدمات وتسهيل حركة الملاحة لشركات النقل الجوي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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