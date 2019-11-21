فرق الصيانة بمنظومة جبل الحساونة تعيد تشغيل 26 بئرا

أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي عن إصلاح محول الطاقة الكهربائية المساعد بمحطة الكهرباء الفرعية بالحقل الشرقي (SSE3)التابعة للجهاز بعد تعرضها للسرقة في أكتوبر الماضي على يدي مجهولين.

وقامت فرق الصيانة بالمنظومة بتجهيز كل ما يلزم وباشرت الفرق أعمال استبدال المحول بمحول آخر تمت صيانته في وقت سابق بمنطقة حقول لتعود جميع الآبار للخدمة ما ساهم في الحفاظ على استمرار ضخ وتدفق المياه للمدن.

يشار إلى ان المحول الذي تمت سرقته مع الكوابل المتصلة به كان مصدر التغذية الكهربائية الوحيد لعدد (36) بئرا من الآبار المتاحة للتشغيل، ونتج عن هذا الاعتداء حدوث فصل لهذه الابار وتوقفها عن الضخ وفقد ما مقداره (140,000) م3 يومياً من المياه.

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