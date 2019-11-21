للواء 106 يستهدف المجموعات المسلحة في السواني والهيرة

طرابلس-العنوان

استهدفت الوحدات التابعة للواء 106 مجحفل المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في محور السواني-الهيرة.

وأكد المركز الإعلامي للواء 106 اليوم الخميس أن الوحدات العسكرية التابعة له نجحت في إحراز تقدمات على مواقع المجموعات المسلحة.

ونشر المركز الإعلامي للواء 106 على موقع فيسبوك تسجيل مصور، لعملية استهداف المجموعات المسلحة في محو السواني-الهيرة.

وتواصل القوات المسلحة منذ أبريل الماضي عملية تحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الأربعاء إنها ماضية قدمًا نحو تحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة والمليشيات الإرهابية.