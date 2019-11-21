مجلس النواب: إيطاليا انتهكت السيادة الليبية

استنكر مجلس النواب انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي والتي تم إسقاطها من قبل الجيش الوطني بالقرب من مدينة ترهونة.

وطالب المجلس فى بيان له السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا المخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية مشيرا الى أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي وتدخل في الشأن الداخلي وهي مناصرة لطرف بعينه وانتهاك للسيادة الوطنية.

وكانت هيئة الأركان الإيطالية قد أصدرت بياناً حول الطائرة المسيرة التي تحطمت داخل الأراضي الليبية في نطاق مدينة ترهونة، وقال البيان إن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية تتعلق بمكافحة الهجرة غير القانونية.

وذكر البيان -المنشور على صفحة الهيئة في تويتر- أن الطائرة التي “تحطمت يوم الأربعاء”، دون الإشارة إلى أنها أُسقِطت من قبل دفاعات الجيش الوطني الليبي.. كما أوضح البيان الايطالي أن المزيد من التحقيقات جاريةً للتأكد من أسباب “الحادثة”.

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