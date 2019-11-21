معلمو اجدابيا: مستمرون في اعتصامهم حتى تنفيذ المطالب

أكد معلمو ومديرو المدارس التابعون لقطاع التربية والتعليم اجدابيا استمرارهم في اعتصامهم حتى تحقيق المطالب المتفق عليها في اجتماع نقابات المعلمين في مدينة أجدابيا خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرار رقم 4 المعني بزيادة مرتبات المعلمين.

وبات اعتصام المعلمين المستمر يهدد مستقبل الطلاب بعد تأخر الجهات المعنية بالاستجابة والتعامل مع مطالبهم، ولم تنتج كثرة التصريحات والاجتماعات حلولا حقيقية ملموسة.

يشار إلى أن مطالب المعلمين المعتصمين في جميع أنحاء البلاد تتمثل في التأمين الطبي وتحسين الرواتب، لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن.

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