برنامج شركة “اولى إنرجي” التدريبي “تمكين” يتواصل بمشاركة 10 متدربين شباب

تتواصل فاعليات البرنامج التدريبي “تمكين” الذي أطلقته شركة “اولى إنرجي”.

ويشارك في البرنامج 10 متدربين من الشباب الليبي، تتعدد تخصصاتهم العلمية بين الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم الاقتصاد والتسويق.

وانطلق برنامج التدريب “تمكين” بورشات يومية للتعريف بالشركة من خلال تقديم عام وشامل، وتواصلت الورشات لمدة أسبوعين.

البرنامج تضمن زيارات ميدانية لبعض منشآت الشركة بإحدى المناطق البترولية، أين تعرف المتدربون على طريقة العمل وتصنيع وتعليب الزيوت واللوبريكون، كما قاموا زيارة ميدانية إلى محطة خدمات تحت إشراف المسؤول عن محطات “اولى إنرجي” بتونس، وتعرفوا على المكونات الرئيسية للمحطة وعلى مختلف الخدمات التي تقدمها لزبائنها.

ومع نهاية الشهر الأول، بدأ العمل على المشاريع المتخصصة، وتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات تعمل كل واحدة على مشروعها الخاص، وذلك في قطاعات التسويق وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة حسب تخصص كل متدرب، وتحت إشراف مجموعة من مختصي ومسؤولي “اولى إنرجي” فرعي دبي وتونس.

يذكر أن برنامج “تمكين” يهدف إلى تنمية مهارات وخبرات الشباب الليبي وإعداد قادة المستقبل في مجالات مهنية مختلفة.

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