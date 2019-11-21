قوات الوفاق توضح اخر التطورات وتعلن تدمير دبابة بمحور الرملة.. وتحركات روسية ومصرية -فيديو

أعلنت عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية الخميس، أن قواتها تمكنت من تدمير دبابة، واستهادف تجمعا لقوات (الجيش الوطني) بمحور الرملة.

وفي ذات السياق، صرح آمر قوة الإسناد التابع للوفاق ناصر عمار إن تم رصد تحركات لخبراء روس ومصريين متعاونين على تركيب 5 طائرات مفككة، هبطت في قاعدة الجفرة”.

آمر قوة الإسناد ناصر عمار: رصدنا تحركات لخبراء روس ومصريين متعاونين على تركيب 5 طائرات مفككة هبطت في قاعدة الجفرة شاهد | آمر قوة الإسناد ناصر عمار: رصدنا تحركات لخبراء روس ومصريين متعاونين على تركيب 5 طائرات مفككة هبطت في قاعدة الجفرة.#العدوان_على_طرابلس#ليبيا #طرابلس Posted by ‎قناة فبراير‎ on Thursday, November 21, 2019

واحتدم القتال الخميس بين قوات الجيش الوطني، والقوات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج بضواحي العاصمة طرابلس، وقالت الاخيرة أنها تقدمت في محور الطويشة، وأسر مجموعة من عناصر الجيش، والسيطرة على عدد من آلياته العسكرية.

كما أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق في بيان مقتضب لها، أنها «عززت من قواتها ومواقعها في محور الرملة، ودمرت دبابة، وكبدت عناصر الجيش خسائر فادحة في الأرواح»، على حد وصفها.

كما نقلت وسائل إعلام موالية للوفاق عن قياديين ميدانيين أنها “شنت هجوما على تمركزات الجيش الوطني في محور اليرموك والرملة وطريق المطار، ردا على محاولة قوات الجيش التقدم في محور الرملة جنوب طرابلس”.

وأرتفعت وتيرة القتال والتصعيد والتحشيد بالمحاور بالآونة الاخيرة في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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