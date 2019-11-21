حركة خمس نجوم الإيطالية تطالب بإطلاق مبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا

شدّد أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي من حركة خمس نجوم، بضرورة إطلاق مبادرة دبلوماسية، لأجل تهدئة الأوضاع في ليبيا.

وأوضح أعضاء الحركة عن لجنة العلاقات الخارجية، وفقا لما نقتله وكالة نوفا الإيطالية، إن الأوضاع في ليبيا، تدعو للقلق، إضافة إلى تدفقات الهجرة من سواحل طرابلس، يتطلب إطلاق مبادرة لأجل إنهاء الصراع، وتكثيف الجهود على المستوى الأوروبي والأطلسي، مع المساعي التي تهدف إلى عقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي، إن فقدان الطائرة التابعة لسلاح الطيران الإيطالي، والأوضاع الميدانية في ليبيا، ستزيد من مدة الحرب وستؤدي إلى نزوح الكثير من الليبيين من المناطق التي تشهد صراعات مسلحة.

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