طقس ليبيا شتوي للايام القادمة.. توقعات بتقلبات جوية الاسبوع القادم وهذا ما ستحمله!

قال خبراء الارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا في الايام القادمة أنه من المتوقع عبور كتلة باردة حوض البحر المتوسط مع تشكل منخفض جوي يعبر شمال بلادنا الاحد والاثنين.

وبحسب التقرير فإن التوقعات تشير الى دفيء نسبي السبت بالمناطق الغربية والاحد بالمناطق الشرقية، فيما يبدأ تاثير الجبهات الباردة للمنخفض الاحد والاثنين بالشمال الغربي والاثنين والثلاثاء بالشمال الشرقي، بينما تبقى مناطق الوسط والجنوب بعيدة عن تاثير هذه التقلبات.

وقال التقرير أنه من المتوقع ان تنخفض الحرارة مع رياح نشطة نسبياً بالمناطق الغربية الاحد والاثنين ، ويوم الاثنين تصل الخليج والشمال الشرقي .

ومن المتوقع وفقا للتقرير تساقط امطار (ساحلية) بكميات متوسطة الى جيدة وذلك بالساحل الغربي من راس اجدير حتى طرابلس ومصراتة، ولاحقا تتساقط على الساحل الشرقي من اجدابيا وسهل بنغازي حتى الجبل الاخضر حيث تكون فعالية التقلبات اكبر بالمناطق الشرقية.

ووفقا للتقرير فإنه قد تصل الامطار لبعض مناطق الدواخل الغربية وكذلك الشرقية على فترات ولكن الامطار تكون خفيفة.

واشار التقرير إلى أن التقلبات مبدئياً جيدة عموما ومتوقعة على سواحل ليبيا مع امطار منتظرة، وطقس متقلب وشتوي ما بين الاحد – الثلاثاء بمشيئة الله.

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