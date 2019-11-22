مفترق الرملة ومعسكر حمزة..القوات المسلحة تتقدم نحو أهدافها المحددة

أخبار ليبيا24

كشف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش صباح اليوم الجمعة أن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية.

وأوضح الخرطوش أن اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات تنجح في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرملة وكوبري السواني وتنجح في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى أن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية.

وأضاف الخرطوش أن المدفعية كانت لها الصوت الأعلى في محاور العاصمة، ونجحت في تدمير تمركزات ونقاط العدو جنوب غرب طرابلس.

وأكد المسؤول الإعلامي أنه تم استهداف طائرة مسيرة تابعة لقوات الوفاق في محور اليرموك، موضحًا أنها الطائرة الثانية خلال 48 ساعة بعد استهداف طائرة في محيط مدينة ترهونة.

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