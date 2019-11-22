أمن طرابلس تطيح بتشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات بقوة السلاح

تمكن مكتب تحريات ومعلومات بمديرية أمن طرابلس، من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 9 أشخاص، متهمين في العديد من جرائم السطو المسلح والسرقة بالإكراه، كانت مقيدة ضد مجهول في العديد من مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس.

وأفاد مصدر أمني لمكتب العلاقات العامة بالمديرية، أن مفرزة من عناصر الأمن والشرطة ألقت القبض على المتهمين وبانتهاء التحقيقات الأولية معهم، اعترفوا بالسرقة وبقوة السلاح، مركبات آلية مملوكة لمواطنين عزل، أجبروهم على النزول منها.

وأشارت المديرية، أن من بعض المركبات المسروقة والتي تم ضبطها، سيارة عسكرية نوع تيوتا والتي يطلق عليها “الثعلب” وعلى متنها رشاش مضاض للطيران.

وأضافت في سياق نشرها لمجريات عملية القبض، إن المتهمين تمت إحالتهم للجهات المختصة، بعد الانتهاء من عملية التحقيقات معهم.

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