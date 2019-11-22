السعودية تدعم لواء يمنيا في أبين بـ 30 آلية ومدرعة

قدمت المملكة العربية السعودية، الخميس، دعما عسكريا جديدا للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة أبين جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني ، بأن القوات السعودية سلمت 30 آلية عسكرية بينها 3 مدرعات وعربة للإخلاء الطبي، للواء الأماجد التابع للجيش اليمني والمتمركز في منطقة المنياسة شرق مديرية لودر شمال شرقي أبين.

ويعد الدعم العسكري السعودي هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أشهر للواء حديث الإنشاء، حيث قدمت الرياض في 22 آب/أغسطس الماضي 50 عربة عسكرية لقواته.

وأنشأ الجيش اليمني بدعم من القوات السعودية، في يونيو الماضي، لواء الأماجد الذي يقوده العميد السلفي صالح الشاجري ويضم نحو 6 آلاف مقاتل، لاستعادة مديرية مكيراس من قبضة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، والتي تتبع إداريا محافظة البيضاء وسط اليمن، وتطل على مناطق واسعة في محافظة أبين.

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، عمليات التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في حربها مع “أنصار الله”، والتي سيطرت عام 2014 على مناطق واسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.