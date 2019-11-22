قرابة 20 عملية يوميًا يجريها قسم العمليات بمركز سبها الطبي

أفاد رئيس قسم العمليات بمركز سبها الطبي، علي السعيدي، أن القسم يجري يوميا مابين 18 إلى 20 عملية، ومنها عمليات جراحة عامة وعمليات جراحة عظام وعمليات ولادة قيصرية.

وأوضح السعيدي، في تصريحه لمكتب الإعلام المركز، أنهم يطمحون للبدء في إجراء العديد من العمليات الأخرى، بعد إجراء القسم العديد من العمليات النادرة منها، عملية إستئصال البروستاتا، وعملية إيقاف النزيف الداخلي بواسطة المنظار.

ونوّه رئيس قسم العمليات بمركز سبها الطبي، أن يوم السبت القادم سيشهد إجراء عدة عمليات لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، داخل قسم العمليات.

وأعرب السعيدي عن شكره لجميع العاملين بالقسم من أطقم الأطباء بالمركز من أخصائيين أطباء وفنيي تخدير وتمريض، إضافة إلى العاملين بمجال النظافة، على مجهوداتهم المتواصلة من أجل تخفيف معاناة وآلام المرضى.

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