الخرطوش يكشف أبرز المستجدات في محاور طرابلس

أعلن مسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، إن وحدات الجيش الوطني تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية.

وأوضح الخرطوش، أن اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات، نجحت في التقدم بإتجاه منطقة مفترق الرملة وكوبري السواني، إضافة إلى مصادرة مدرعة وآلية، من المجموعات المسلحة بعد معارك خاضها الجيش في محاور القتال.

وأشار مسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة، أن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان بإتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية، إضافة إلى تدمير نقاط تمركز للمجموعات المسلحة غرب العاصمة.

واستهدفت وحدات الجيش، طائرة تابعة لمعسكر الوفاق، في محور اليرموك، بعد استهداف طائرة قبلها في مدينة ترهونة.

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