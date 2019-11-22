عماري يؤكد ضرورة مشاركة دول الجوار في مؤتمر برلين

أكد عضو المجلس الرئاسي عماري زايد، موقف حكومة الوفاق بضرورة توسيع دائرة المشاركة في مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، لتشمل دول الجوار.

ولفت عماري زايد خلال لقائه السفير الإيطالي جوزيبي غريمالدي، إلى خطورة الدور الاستخباراتي والعسكري المتزايد الذي تؤديه روسيا لصالح حفتر، والذي زاد من تفاقم الأزمة و أطال أمد الحرب في ليبيا، وفق قوله.

وشدد العضو بالرئاسي على موقف حكومة الوفاق في دحر العدوان والدفاع عن طرابلس ومدنية الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي مع معتد لا يقبل إلا بالحل العسكري ويحشد المقاتلين من جنسيات مختلفة، وفق قوله.

من جهته، أكد السفير الإيطالي موقف بلاده الثابت من دعم حكومة الوفاق، وتأييدها لتوسيع دائرة المشاركة في مؤتمر برلين خصوصا دول جوار ليبيا، والعمل مع ألمانيا على إنجاح الملتقى، وفق مانشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

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