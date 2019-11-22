1400 قتيل على الأقل جراء حوادث المرور في ليبيا بـ2019

سجلت مديريات الأمن التابعة لحكومة الوفاق مقتل أكثر من 1400 شخصا بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام وحتى سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية خلال ندوة بالتعاون مع وزارة الصحة يوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس أنها سجلت وقوع أكثر من 1100 حادث مروري تسببت في إصابة قرابة الـ 3000 شخص بينهم 1700 إصاباتهم خطيرة.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك أكثر من 1300 مصاب آخرين جروحهم طفيفة، ناهيكم عن الخسائر المادية التي تجاوزت عشرات الملايين من الدينارات، وفق الداخلية.

وقدم المسؤولون في الندوة مقترحات تنتظر التنفيذ والتفعيل بتكاثف كافة القطاعات ومؤسسات الدولة، من المواصلات ومصلحة الطرق والجسور والتعليم والقضاء والتشريع وحتى الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، بمسؤولية تضامنية، حسب الوزارة.

وذكرت الداخلية أن ليبيا تشهد ارتفاعا مخيفاً في مؤشرات حوادث المرور، وازدياداً كبيراً في أعداد الوفيات والإصابات والعاهات المؤقتة والمستديمة.

وجاء عن الوزارة في الإحصائية الأخيرة، أن أبرز أسباب الحوادث هي تجاوز السرعة المسموح بها، ونقص كفاءة السائق أو تجهيزات المركبة، والمخالفة المرورية، وقلة الانتباه والتركيز، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة أو حالات نفسية وانفعالية قوية.

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