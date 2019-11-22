اختتام ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال في تونس

اختتم مساء أمس الخميس، ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال، الذي استضفته تونس بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة ليبية وبريطانية حكومية وخاصة في مختلف المجالات.

وشهد الملتقى حضور وفد من الشركة الليبية القابضة للاتصالات، والمصرف المركزي في طرابلس، والمؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الليبي البريطاني للأعمال.

وقال رئيس إدارة «القابضة للاتصالات» الدكتور فيصل قرقاب، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الملتقى شهد عدة اجتماعات مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية والخدمية، حيث عرض تقرير حول أهم المشاريع المستهدفة لقطاع الاتصالات خلال العام 2020، كما تطرق لأهم التحديات التي تواجه القطاع، وطرق التغلب عليها لتحسين الخدمات.

وأوضح قرقاب، أن وفد الشركة حضر حلقة نقاش حول تحفيز الاقتصاد من خلال مشاريع البنية التحتية، التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في توفير فرص عمل عديدة، ما سيساعد في تشجيع ثقافة الابتكار وتنمية المجتمع.

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