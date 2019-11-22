175 حالة وفاة جراء حوادث مرورية في مصراتة خلال 10 أشهر

بلغت عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية في مدينة مصراتة نحو 175 حالة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الماضي، حسب الإحصائات المرورية المسجلة.

ونظمت مديرية أمن مصراتة، أمس الخميس، ورشة عـمل تحت شعار «حوادث المرور الأسباب والآثار وطرق المعالجة» في مقر المديرية، قدمت خلالها العديد من الورقات البحثية، لـها عـلاقة بحوادث المرور، إضافة إلى الأمور الصحية والاجتماعية والتأمين، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

كما خلصت الورشة إلى عدد مـن الـتوصيات التي لهـا عـلاقة بالحد مـن حوادث المرور. وأعلنت الداخلية الإثنين الماضي، إحصائية خاصة بحوادث المرور، كشفت وفاة 1409 أشخاص في 1115 حادثا خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، كما أشارت إلى إصابة 1709 أشخاص بجراحات خطيرة مختلفة نتيجة 908 حوادث بليغة، وإصابة 1392 شخصا جراء 573 حادثا بسيطا.

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